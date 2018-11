De când a devenit mamă, viața Ilincăi Vandici s-a schimbat radical; s-a pus pe ultimul loc, după familie și carieră! Când reușește să aibă câteva minute doar pentru ea, i se pare că trăiește o minune. „În ultimul an și jumătate, cea mai mare extravaganță pe care am făcut-o a fost o baie cu spumă. A fost de vreo 20-30 de minute, așa, dar de atunci nici că s-a mai întâmplat. Dușul îl visez, o baie poate fi considerată o extravaganță în ziua de azi, în care totul e pe repede-înainte”, ne-a povestit Ilinca, mărturisindu-ne însă că nu neapărat din cauza fiului ei sau a soțului nu mai are timp… nici să respire, ci pentru că s-au adunat multe, multe lucruri de făcut: „Nu ține de Andrei sau de Zian. Absolut deloc. Ține de timpul meu, pur și simplu. Fizic, nu reușesc să cuprind tot”.

Ilinca Vandici trăiește pe repede înainte de când a devenit mamă și nu are deloc timp pentru ea

Seara, când lucrurile se mai liniștesc, Ilinca ar putea „ciupi” câteva minute pentru ea, însă preferă să stea cu soțul. Compania lui îi face mai bine decât odihna sau… baia cu spumă de care vorbea mai înainte. „Dacă întârzii mai mult – și de obicei eu întârzii, pentru că sunt la evenimente sau la emisiune, care se termină destul de târziu -, Andrei mă așteaptă, pentru că ne place să ne bucurăm și de acele 5-10 minute pe care reușim să le petrecem împreună până adormim. Știi ce e mișto? Că, mai presus de toate, suntem foarte buni prieteni, ne povestim absolut orice. Vorbim și pe parcursul zilei la telefon și împărtășim experiențele pe care le trăim sau situațiile prin care trecem, însă și seara facem același lucruri, după care ne relaxăm și ne deconectăm”, ne-a mai povestit Ilinca.

VIDEO: Bogdan Sorocan/ FOTO: Vlad Chirea