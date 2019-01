Cristina Bălan s-a fotografiat în timp ce îşi taie unghiile, iar soţul său o ajută, ţinând mâna ca unghiile tăiate să-i pice în palmă.

„Uneori, arta cere sacrificii. Şi unghii. Ceva. Important e să i le dai. Şi să faci o poză”, a scris Cristina Bălan pe Facebook.

Cântăreața Cristina Bălan a reacționat după ce Andreea Bălan a postat, pe blogul său, un articol în care vorbește despre alăptat. În urmă cu câteva zile, Andreea Bălan a vorbit, într-un articol postat pe blogul ei, despre perioada în care și-a alăptat fetița și despre experiențele mai puțin plăcute prin care a trecut. După apariția textului respectiv, Cristina Bălan, câștigătoarea de la Vocea României din anul 2015, a reacționat printr-u mesaj postat pe contul său de socializare.

„Dragă Andreea, din capul locului îți spun că nu înțeleg deloc războiul asta dintre mamele care alăptează și cele care nu. Niciodată nu am desconsiderat o mamă pentru că da lapte la bebe. Sau pentru că-i pune pampers în loc de scutec textil. Sau că-i pune căciulă la 19 grade C. Am stat și m-am gândit câteva zile dacă să scriu ceva legat de articolul tău sau să fac ce fac de obicei, adică să tac (sunt prea mulți care vorbesc, undeva trebuie să existe un echilibru). De data asta, însă, nu pot să tac. Subiectul este important și e foarte bine să dezbatem, în mod civilizat și empatic, provocările de care ne lovim, ca mame (…)”, a fost o parte din mesajul Cristinei Bălan.

Citește și

EXCLUSIV/ Soția lui Ekeng vine de urgență România: „Oh, merde! Leșin de durere! Ce oameni, l-au lăsat să moară din cauză că era negru'. Naty lucrează ca asistent medical în Franța