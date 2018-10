Imaginile care îi dau de gol pe Iulia Vântur și Salman Khan. Degeaba se ascunde românca | FOTO

Vedeta de televiziune Iulia Vântur este foarte discretă în ceea ce privește relația ei cu starul bollywoodian Salman Khan. Deși toată lumea vorbește despre povestea lor de dragoste, cei doi nu au făcut niciodată declarații clare despre legătura dintre ei.

Cele mai recente imagini postate de Iulia Vântur și Salman Khan pe conturile lor de Instagram demonstrează că relația dintre ei este foarte apropiată.

În imaginile respective, atât Iulia Vântur, cât și Salman Khan apar alături câinele starului bolywoodian, care a murit.

Fotografiile respective au fost făcute în aceeași casă, cel mai probabil a lui Salman Khan, în același living, pe aceeași canapea.

„U taught us love… My love ❤️?? Rest in peace My love. U will always live in my heart #love” (n.r. Ne-ai învățat ce este dragostea, iubirea mea ?❤️?? Odihnește-te în pace, iubirea mea ?? Vei trăi mereu în inima mea #iubire)”, a menționat Iulia Vântur pe Instagram.

„My most beautiful my love gone today. God bless her soul. (n.r.: Cea mai frumoasă iubire a mea a plecat astăzi. Dumnezeu să îi binecuvânteze sufletul)”, a transmis și Salman Khan.

