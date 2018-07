Impasul financiar prin care a trecut Marcel Toader. „Am rămas cu 1,70 lei în buzunare”

Marcel Toader a avut o carieră ca jucător de rugby, iar după ce s-a retras din activitatea sportivă a devenit om de afaceri.

În ciuda afacerilor pe care le are, Marcel Toader a mărturisit că anul trecut a trecut a rămas fără bani, dar nu s-a dat bătut și a luat-o de la capăt.

„Acum un an am rămas cu 1,70 în buzunare. Anul trecut s-a întâmplat. Am luat-o de la capăt”, a dezvăluit Marcel Toader la o emisiune de televiziune.