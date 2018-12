Cântăreața Narcisa Suciu a susținut un spectacol la Ambasada României din Londra zilele trecute. Artista a povestit că a fost în imposibilitatea de a cânta, însă din fericire totul s-a terminat cu bine.

„Hai să vă zic ceva…

Printr-o conjunctură neașteptată m-am trezit că trebuie să zbor la Londra în 5 decembrie și să cânt în Ambasada României de acolo. Am ajuns înainte cu două ore de cântare la hotel. M-am spălat, schimbat și am plecat la cântare. Doar că eram aproape mută… Nu mi s-a mai întâmplat niciodată să am cântare și să nu pot (fizic) cânta…

Varianta era să pun cd-ul și să mă prefac că cânt. Însă nu puteam, nu voiam s-o fac. Așa că am ales să le spun oamenilor că nu sunt în formă, că nu o să pot cânta că de obicei, nu-mi pot folosi negativele, adică orchestrațiile originale ale cântecelor și că aleg să cânt singură, cum oi putea, cât oi putea și cât m-or suporta…

Nu o să vă spun eu cum a ieșit seara… Rar sunt mulțumită, chiar și sănătoasă. O să vă arăt un mesaj pe care tocmai l-am primit și care-mi arată că n-am ales greșit …

Mulțumesc Ionela! Mare bucurie mi-ai făcut…”, a scris Narcisa Suciu în mediul online.

Mutată de mulţi ani în Finlanda, Narcisa Suciu este căsătorită cu Veikko Miettinen. Narcisa Suciu este mămica unei fete foarte reuşite, pe nume Daria.

