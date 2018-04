Incredibil ce studii a avut Ionela Prodan. A terminat două facultăți

Renumita artistă Ionela Prodan a fost absolventă a două facultăți. Puțină lume știe ce studii avea regretat cântăreață de muzică populară.

Ionela Prodan, care a încetat din viață în data de 16 aprilie, a fost cunoscută și a făcut carieră ca interpretă de muzică populară. Cu toate acestea, Ionela Prodan, care mărturisea într-un interviu ce anume nu suporta, a fost o persoană extrem de studioasă.

Cântăreața de muzică populară a absolvit două facultăți. vedeta a terminat facultatea de Istorie-geografie, dar și Filosofia.

“Am ajuns în București grație marelui etnomuzicolog Harry Brauner, care nu avea copii, și împreună cu soția sa și cu sora acesteia, soția academicianului Grigore Moisil, m-au „adoptat”. Aveam câte o cameră în casa fiecăruia. Harry Brauner m-a prezentat multor folcloriști importanți, care m-au sfătuit de bine. Acum, când spun ceva în lumea folclorului românesc am pretenția că am avut de la cine învăța, că am întâlnit oameni deosebiți.

Dar și eu m-am integrat în societate cât se poate de solid, cu prestanță. Mama mereu îmi spunea că trebuie să fac școală, abia apoi să cânt. Și m-am ambiționat și am intrat cu bursă, că mama nu-și permitea să mă susțină, la Facultatea de Istorie-Geografie. Am dat definitivatul și mi-am luat gradul al II-lea în Istorie, apoi am făcut a doua facultate, Filosofia. Eu am avut în frunte un mir pus de Dumnezeu, însă cel mai bun lucru în viață este lucratul în echipă, te poți dezvolta pe mai multe arii, iar când aduni totul rezultă o personalitate.

Am fost director în Ministerul Culturii, am fost realizator la Radio România Actualități, apoi am fost producător de emisiuni muzicale la televiziuni, la Tele 7 Abc, la TVRM și la Etno TV, vreme de șapte, opt ani”, mărturisea Ionela Prodan pentru publicația Taifasuri.