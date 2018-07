Ioana Ginghină, la proba costumului de baie. Ce reacții a stârnit

Ioana Ginghină se află în vacanță împreună cu familie. Cum vedeta ține permanent legătura cu fanii săi de pe rețelele de socializare, le-a arătat acestora câteva fotografii din vacanță.

Într-una dintre imagini, Ioana Ginghină, în vârstă de 40 de ani, apare într-un costum de baie albastru deschis, din două bucăți. A fost filmată în timp ce stă întinsă pe șezlong și se relaxează citind o carte.



„No comment ☀️⛱?”, a menționat actrița în dreptul fotografiei.

Reacțiile fanilor după ce au văzut-o în costum de baie nu au întârziat să apară.

„Frumoasă ținută ai”, „Ești ce trebuie, mami”, „Arăți superb”, au complimentat-o internauții.

Ioana Ginghină face cură cu pepene vara

Ioana Ghinghină are o dietă cu totul aparte atujci când vine vorba să „ardă' câteva kilograme.

Cu ajutorul acestei diete cu pepene, Ioana Ginghină a slăbit kilograme bune.

„Dacă întreabă cineva ce fructe are Ioana Ginghină, iubesc cireşele şi pepenele. Am slăbit şase kilograme doar cu pepene roşu. Are foarte multă apă, elimini tot, îţi curăţă tot, şi pentru piele… În general dietele cu fructele şi legume, întotdeauna o să arăţi bine. După o dietă tip Dukan, arăţi slăbit, obosit. Când slăbeşti cu fructe şi cu sucuri, străluceşti. Ai alt tonus, tu arăţi altfel, pielea îţi arată altfel”, explica ea.

Trucul de dimineață care o ajută să dea jos grăsimea

Actrița are un truc la care recurge în fiecare dimineață pentru a elimina grăsimea. Vedeta bea câte un pahar de apă caldă pe stomacul gol.

„Apa caldă chiar ajută la siluetă. Sunt foarte multe persoanele care re­curg la acest mic „truc’ atunci când lupta cu kilogramele în plus sau vor să se menţină. Unul sau chiar două pahare generoase de apa călduţă, par­fumate cu o felie de lămâie, dimi­neaţa, pe stomacul gol, imediat după trezire pot face minuni. Nu sunt puţine persoanele care susţin că în câteva luni, fără o dietă specială, poţi scăpa de aproximativ 3 kilograme cu ajutorul acestui mic truc. Apa caldă ajută clar la accelerarea tran­zitului intestinal, mai ales dimineaţa', a dezvăluit artista.

INFO

Ioana Ginghină este o cunoscută actriță, pe care telespectatorii au văzut-o în seriale de televiziune care s-au bucurat de mare succes.A debutat în anul 1996. Este căsătorită cu actorul Alexandru Papadopol, împreună cu care are o fetiță, Ruxandra.

