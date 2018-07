Ioana Ginghină și soțul ei împlinesc un an de când au scos din meniu carnea. A fost o decizie firească, după ce fiica lor a renunțat la acest aliment în urmă cu 2 ani.

Ruxandra, fetița lor, are deja doi ani de când nu mai consumă carne

În primă fază, hotărârea fiicei sale a cam panicat-o pe Ioana Ginghină. “Când Ruxi a decis să nu mai mănânce carne, m-am dus la un nutriționist, să-mi zică dacă e OK pentru creșterea ei. Mi-a spus că atât timp cât mănâncă ou, albușul de ou fiind proteina animală perfectă, e OK. Noi avem animale și, la un moment dat, s-a prins care e procesul, pentru că aveam și găini pe vremea aceea. Efectiv, a zis: «Eu de azi nu mai mănânc carne!». Noi nu am băgat-o în seamă. Ruxi mergea atunci la afterschool, nu am spus acolo să îi scoată carnea din meniu și erau zile întregi în care mi se spunea: «Vedeți că nu mănâncă!» Ea face acum doi ani de când e vegetariană!", a precizat actrița.

Nu a fost o decizie forțată. “Oricum, eu nu eram carnivoră"

Actrița și soțul ei au ajuns în situația de a renunța la carne fără să facă vreun efort.

“Eu găteam mai mult pentru Ruxandra. Am realizat că eram oricum și noi vegetarieni, mâncam ce era în frigider și în frigider nu mai era carne demult. Oricum, eu nu eram carnivoră. La Alexandru a fost o schimbare, la el nu se putea masă fără carne", a declarat, pentru Libertatea, Ioana Ginghină.

Soția lui Alexandru Papadopol a adăugat că, dacă organismul ei va simți nevoia de acest aliment, nu se va abține. “La mine nu e o decizie forțată. Am zis că dacă vreodată am poftă să mănânc carne, mănânc. Principiul, ca și la Ruxi, este că am tot văzut filmulețe cât se chinuie animalele ca să ajungă în gura noastră. Dacă măcar carnea pe care am mânca-o ar fi una care să știi clar că îți face bine, atunci poate…, dar când știi că nici măcar nu îți face bine carnea aceea, pentru că e hormonată și tratată și antibiotizată în toate felurile…", a conchis Ioana Ginghină.

Fiul lui Marian Ionescu mai are încă un viciu, drogurile. Numele lui Carmin Ionescu apare în dosarul „Stupefiante pentru VIP-uri"