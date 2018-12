„Iubesc Crăciunul în familie, să împodobesc bradul, să colind, să primesc colindători și să-l aștept pe Moș Crăciun, pentru că încă mai cred în el. E deja o tradiție ca de Crăciun să fiu la Târgu-Mureș, alături de cei dragi. Anul acesta Crăciunul este special, e primul în care avem o mica minune printre noi. Sunt curioasă cum va reacționa Andrei-Ioan, care are 11 luni, când va vedea bradul și cadourile de la Moș. Cu siguranță o să fie un Crăciun magic pe care abia-l aștept! Cât despre Revelion, cu siguranță îl voi face acasă, în București,, iar pe 31 decembrie voi prezenta știrile zilei. De când mă știu, nu a contat prea mult noaptea dintre ani”, ne-a spus Ioana.

De Crăciun, vedeta colindă și primește colindători, pe care îi răsplătește cu cozonac și pălincă, dar recunoaște că acest obicei era mai frumos în copilărie.

„În fiecare an în preajma Crăciunului, devin nostalgică și mă cuprinde dorul de sărbătorile copilăriei. În fața ochilor revăd cu zâmbetul pe buze imagini rupte parcă dintr-o poveste. Erau ierni geroase cu puține grade în termometre, dar gradele nu le simțeam pe derdeluș, la patinoar sau la bulgăreală. Veneam acasă roșie-n obraji și cu cele trei rânduri de haine ude și mă lipeam rapid de calorifer. Iar ai mei mă așteptau cu ceai fierbinte și cornulețe. Îmi amintesc de Ajunurile în care știam că urmează să vină Moșul, pe care-l așteptam cu mare drag și emoție. Și mi-e dor să merg la colindat cu toți copiii de pe scară. Băteam din ușă-n ușă și după colind, ne strângeam la căldură să ne număram banii. Erau primii noștri bani munciți cu sudoarea corzilor vocale. Sunt câteva frânturi din sărbătorile copilăriei mele. Mi-e tare dor de acea perioadă, pe care acum o s-o retrăiesc an de an alături de Andrei-Ioan”, ne-a povestit prezentatoarea TV.

