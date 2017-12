Ioana Maria Moldovan vrea să se mărite până naște. Prezentatoarea emisiunii “Focus din inima României”, de la Prima TV – post care duminică, 17 decembrie, împlinește 20 de ani de emisie -, urmează să se cunune cu iubitul ei, Marian Galeș, în foarte scurt timp, pentru ca fiul ei să vină pe lume într-un cadru legal.

Pe ultima sută de metri cu sarcina, Ioana Maria Moldovan a intrat ieri în cel mai scurt concediu prenatal și maternal: naște în ianuarie, se întoarce la TV în martie! Cel puțin așa e planul acum, nu știe dacă nu cumva se va răzgândi pe parcurs. Vedeta, care a recunocut că a plâns de fericire când a aflat că e gravidă, ne-a povestit cum a decurs sarcina, care-i povestea numelui ales pentru bebeluș, cine i-a făcut deja zestre lui Andrei și cum se pregătește de sărbători.

Libertatea: Știm că-ți dorești de mult un copil… Cum ai reacționat când ai descoperit că ești gravidă?

Ioana Maria Moldovan: Orice femeie își dorește la un moment dat un copil, e ceva firesc. E o minune pe care nu o poți descrie în cuvinte, pur și simplu taci, te bucuri și o trăiești cu sufletul. Mai cred că minunea te alege și vine exact când vrea ea, nu când îți dorești tu. Că așa e în viață, cred că nimic nu e întâmplător. A fost un moment emoționant când am aflat că vom fi părinți. Un moment de care ne-am bucurat și de care ne vom aminti mereu.

Când, unde și cum vei naște? Ai emoții?

Toate ecografiile pe care le-am făcut de-a lungul sarcinii au arătat începutul lui ianuarie 2018. Rămâne însă de văzut când vrea să vină pe lume minunea. Important e să fie sănătoasă. Noi… părinții, bunicii, străbunicii, mătușile, nașii, prietenii, o așteptăm cu mare drag și nerăbdare. Am ales să nasc la stat și mă pregătesc să nasc natural. Emoții?! Am cu carul, e ceva firesc… se întâmplă o minune în viața mea. Dar știu că voi fi pe mâini bune. Echipa medicală de la Spitalul Elias, condusă de doamna doctor Raluca Uzum, care mi-a urmărit sarcina și care-mi este medic de peste un deceniu, este extraordinară și am încredere mare în ea.

Ioana Maria Moldovan vrea să se mărite până naște

Spuneai, la un moment dat, că vrei să te cununi înainte să vină bebe…

Sunt ardeleancă, deci nu uit ce spun! (râde)

Cum i-ai ales numele bebelușului, Andrei. Are o poveste specială?

Am aflat că va fi băiețel încă din săptămâna unsprezece de sarcină. Și tot atunci i-am spus pe loc doamnei doctor Raluca Uzum că-l va chema Andrei. Ne-a răspuns că așa părinți hotărâți și siguri pe ei n-a mai văzut! Alegerea n-a fost grea, pentru că mie-mi place încă din copilărie acest nume. În toate oracolele vremii, la întrebarea “Cum ai vrea să-l cheme pe prietenul tău/ soțul tău/ copilul tău?, la mine toți purtau același nume, Andrei. Plus că tatăl minunii, pe care-l cheamă Marian, e născut chiar de Sfântul Andrei și și-a dorit ca măcar băiatul lui să poarte numele sfânt.

Mărturiseai pe Facebook: “Nu am superstiții, dar până nu vine pe lume minunea, nu cumpăr nimic, deși tentația e mare”. Chiar nu ai cumpărat nimic?

Nu am superstiții, dar nici nu vreau să fac depozite de haine, biberoane, de lucruri care cu siguranță nu-mi vor trebui. E adevărat că nu îmi e ușor să intru într-un magazin de copii, îmi vine să cumpăr tot, dar nu mă las purtată de val. Am ales, totuși, un pătuț pe roți care este extrem de util în primele șase luni și poate fi atașat de patul părinților, și un cărucior roșu, foarte practic și modern. Sunt foarte utile și necesare. La alegerea lor am vrut să fiu și eu prezentă.

Ceva, oricât de mic, ai pregătit pentru Andrei?

Minunea are deja zestre! Bunicii, străbunica, nașa și mătușile s-au ocupat de asta, dăruindu-i multe hăinuțe. Deși eu nu prea am fost de acord cu asta, până la urmă am cedat. Eu îmi doresc doar ca minunea să vină sănătoasă pe lume, să fim bine și apoi cu siguranță toate se vor așeza firesc, așa cum e-n viață. N-am aranjat camera, nu m-am stresat cu asta.

Povesteai că, în mod straniu, nu ai avut pofte în timpul sarcinii, ci ți-au dispărut și cele dinainte… Câte kilograme ai luat?

Da, așa e, deși sunt pofticioasă, parcă pe perioada sarcinii poftele au dispărut ca printr-o minune! În cele aproape 9 luni, m-am urcat pe cântar doar de trei ori. La un calcul scurt, până acum, am pus cam 12 kilograme.

Cum vei petrece Sărbătorile de iarnă, având în vedere că e mai complicat să te deplasezi?

Am fost foarte activă pe timpul sarcinii. Mai mult pe drumuri decât acasă. Nu am renunțat nicio secundă la activitățile mele: prezentarea jurnalului “Focus din inima României”, de luni până joi, la Prima TV, de la 23:15, apoi, în fiecare sâmbătă am fost la Brașov, unde, alături de prietena mea Nicoleta Nedelcu, am un proiect de suflet cu și despre copii, Școala de Televiziune iMediaPro Brașov. Nu am renunțat nici să fac voluntariat la Asociația Conil, plus evenimente, campanii, filmări și chiar o vacanță peste hotare! La toate, minunea a participat activ cu câte un imbold. Cred însă că e timpul să mai stăm și pe acasă. Anul acesta, planurile de sărbători s-au schimbat radical. În cei 35 de ani ai mei, este primul Crăciun pe care nu-l petrec acasă, la Târgu-Mureș, ci la București.

Ieri, 14 decembrie, a fost ultima ta zi la pupitrul jurnalului “Focus din inima României”. Cât vei sta acasă?

Îmi suspend mandatul pe o perioadă de trei luni. Cel puțin așa simt acum, dar nu fac planuri… rămâne de văzut.

Având în vedere că ai avut o sarcină ușoară, mai ai în plan și alți copii?

A fost o sarcină plină de momente frumoase, de încercări, transformări, trăiri, întrebări, emoții, stări de greață, lacrimi și zâmbete. A fost o perioadă plină și greu de descris în cuvinte. Ce poți să spui despre faptul că într-un singur corp bat două inimi?! E o mare MINUNE, pe care mă bucur nespus s-o trăiesc. Rămâne de văzut ce planuri are viața cu noi pe viitor, dacă și când ne mărim efectivul.

VIDEO EXCLUSIV/Doinița Oancea și chinurile de dinainte de Crăciun. „Miroseam sarmalele și mâncam o banană”