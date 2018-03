Ioana Tufaru se mărită cu Ionuț după Paște. A amânat evenimentul din cauza morții socrului ei

Fiica regretatei actrițe Anda Călugăreanu a dezvăluit că se pregătește să se cunune religios după Paște. Ea și partenerul său de viață, Ionuț, au amânat evenimentul din cauza decesului socrului ei.

Ioana Tufaru a trecut printr-o mare tragedie în urmă cu o lună, când tatăl lui Ionuț, partenerul ei de viață, a încetat din viață.

“M-a cam bulversat moartea socrului meu. Relația dintre noi devenise mai strânsă. Avea o relație frumoasă și cu fiul meu. Dar toți trecem prin asta.



În viața unui copil sunt foarte importanți bunicii. Era singurul bunic pe care îl avea Luca. Mi-ar fi plăcut să mai trăiască măcar încă un an, pentru că Luca să îl poată percepe.



Am primit un telefon și ni s-a spus că a fost găsit mort în casă. Nu a răspuns la telefon. În prima zi nu ne-am panicat, se mai întâmplă să nu ne răspundă. Se deplasa mai greu. De data asta nu s-a mai întâmplat. Două zile la rând. Ne-am dat seama că ceva s-a întâmplat.



Nu am organizat noi funeraliile”, a spus Ioana Tufaru la emisiunea Teo Show, de la Kanal D.

Ioana Tufaru a dezvăluit că urma să facă cununia civilă cu Ionuș, însă a amânat evenimentul până după Paște, din cauza morții socrului său.

“După Paște vom face cununia civilă. Trebuia făcută mai demult, dar am fost nevoiți să mai amânăm. De data asta e pe bune. Planificasem să facem cununia în martie, dar am amânat pentru că a murit socrul meu. Noi suntem oameni simpli, nouă ne place simplu. Ca și la botezul lui Luca, vom avea alături de noi cele mai importante persoane din viața noastră. Sper să mai slăbesc încă 10 kilograme până la cununie.



Nu mai vrem încă un copil. Abia o scoatem la liman cu Luca. Nu e cazul de al doilea copil”, a explicat fiica legendarei actrițe Anda Călugăreanu la aceeași emisiune de televiziune.

Ioana Tufaru, care în urmă cu ceva timp și-a pus inel gastric, a comentat și pe marginea kilogramelor sale.

“Eu m-am îngrășat de la nesimțire. Ăsta e adevărul! Mie degeaba mi se spunea să nu mai mănânc, beam băuturi acidulate, mâncăm shaorma, orice se putea, nu țineam cont”, a afirmat Ioana Tufaru, care a dat jos 30 de kilograme.