Ioana Tufaru a slăbit, dar ajunge pe mâna medicilor. “Mă paște operația, am comis-o”

Ioana Tufaru, fiica regretatei actrițe Anda Călugăreanu, și-a pus inel gastric anul trecut și a reușit să slăbească aproximativ 40 de kilograme. Însă acum, Ioana Tufaru va ajunge pe mâna medicilor, după cum a explicat în cadrul unei emisiuni de televiziune de la Kanal D.

Fiica marii actriței Anda Călugăreanu a explicat de ce are nevoie de intervenție chirurgicală.

“La gastric sleeve credeam că o să-mi plece stomacul, aveam o senzație foarte ciudată. Operația a avut loc în octombrie. M-am simțit foarte bine, nu am nicio problemă. La un moment dat am avut, însă, niște arsuri. Eu m-am simțit bine după ambele operații. Nu o să mă mai întorc de unde am plecat. Gândirea mea spune așa: “Înainte s-a întâmplat pentru că eram gravidă și mi-era teamă că, dacă nu iau o gură de suc, o să pățească ceva copilul!”. Rău cu rău, dar mai bine fără rău.

Preferații mei sunt micii! Dacă micul e mare, acum intră un sfert. Dacă e mai potrivit, jumătate. Înainte intrau vreo 2-3. Se dilatase stomacul din cauza băuturilor acidulate. Mâncăm mult, nu a știut nimeni să îmi spună că trebuie să mănânc normal, chiar dacă sunt gravidă. Am exagerat, recunosc, sunt sinceră. Nu m-a tras nimeni de mânec[, nu mi-a zis că nu trebuie să mănânc pentru doi, ci trebuie să mănânc sănătos. Orez, cartofi am mâncat, dar asta mănânc și acum. E vorba despre cantitate. Pe mine nu mă atrag dulciurile”, a declarat Ioana Tufaru.



“Mă paște operația, am comis-o. Am făcut o hernie ombilicală după sleeve. Am tot ridicat băiatul în brațe, are 15 kilograme, și am rupt. Domnul doctor a spus că o să facem iar operație, dar după ce ajung sub 100 de kilograme.



Mi-a spus că nu se pune sleeve după sleeve. Eficient pentru mine ar fi fost by-pass, dar eu nu îmi permiteam stilul de viață de după by-pass. Domnul doctor a ales această variantă”, a declarat Ioana Tufaru în cadrul emisiunii lui Teo Trandafir de la Kanal D.

