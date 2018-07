Libertatea: Ai 30 de ani, o vârstă la care femeile necăsătorite încep să se gândească la nuntă, la copii… Tu ce planuri ai?

Aș vrea să mai aștept un an, doi, să-mi pun la punct cariera și tot ce mi-am mai propus. Nu vreau să-mi programez pașii. Atunci când va fi momentul, se va întâmpla.

Își va chema toți cei șase frați la nuntă

Ești într-o relație de ceva timp, sigur ați discutat despre nuntă… Cum va fi? Îți vei invita toți cei șase frați?

Cu siguranță vor fi prezenți toți frații mei, nu-și vor lasă singura lor soră într-un moment atât de special. Îmi doresc o nuntă nonconformista, ca să fiu sinceră… pe plajă, o caleașcă trasă de doi ca albi. Am multe idei inedite și personalizate. Încă nu m-am gândit ce tradiții aș respecta, probabil, aruncatul buchetului, furatul miresei și, posibil, meniul.

Îți dorești copii mulți, ca să păstrezi tradiția familiei?

Unul, poate doi sunt de ajuns. Și îmi doresc tare mult o fetiță.

Când vrei să devii mamă? Și cum vei proceda când se va întâmpla, te retragi de pe micul ecran sau încerci să te achiți de ambele sarcini?

Mi-aș dori într-un an, maximum doi… Nu voi lasă jobul, mă voi organiza în așa fel încât să pot și să stau cu copilul sau copiii, și să mă ocup și de activitățile mele. Nu sunt de acord cu ideea că trebuie să renunți la tine și la pasiunile tale, dacă ai un copil sau mai mulți.

Trecem un pic la carieră… Prin 2014 spuneai că vrei te lansezi în muzică, altfel de muzică decât cea studiată la Conservator…

Când aveam 15 ani, am vrut să-mi fac o trupă de pop-rock, am luat chiar și lecții de chitară. Dar n-am avut nicio șansă, liceul de muzică îmi mânca aproape toată ziua. Timp de 15 ani, vioara mi-a ocupat majoritatea timpului. După ce am renunțat la Conservator, am început să mă gândesc la ce-mi doresc și am ales drumul televiziunii. În 2014, am avut o tentativă de a mă lansa, dar știți cum e, nu-ți iese tot timpul cum vrei tu… Toate la timpul și momentul potrivit, după cum se pare. Nimic nu este întâmplător în viața asta. Zilele acestea lansez primul meu single, “Magic”.

Cum faci să ai timp pentru toate – emisiune, muzică, vlogul pe care vrei să-l lansezi?

Ahahahah… cu greu! Nici eu nu mai știu de ce să mă apuc mai întâi. Contează să faci ceea ce îți place. Tot ce fac mă reprezintă și mă atrage. Nu a putut nimeni, până acum, să mă oblige să fac ce nu-mi place. Atunci când e pasiune, pui suflet, ai voință, trece timpul altfel.

Este o mare iubitoare de animale. A luat de pe stradă doi cățeluși

Ioana este o mare iubitoare de animale, a avut de când se știe și căței, și pisici, iar în prezent, are acasă două cățelușe pe care le-a luat de pe stradă când erau pui. Plus un motan de rasă.

“Am două cățelușe superbe, iubitele de ele… Pe Snowy am găsit-o când avea 3 luni, în fața unui club din Mamaia. Stătea în iarbă singură, fără frați, fără părinți… Toată lumea de pe faleză o striga în fel și chip să vină la mângâiat. Am făcut același lucru. Surpriza a fost că din cei 10 oameni care o strigau, a venit fix la mine. Am mângâiat-o, am pupat-o și mi-am zis așa: intru în club și dacă este tot aici când ies, plec cu ea. Zis și făcut! După 3 ore, tot acolo era și numai la mine a venit! Cea mai noua membră a familiei este Pixie, o cățelușă pe care am găsit-o în Centrul Vechi când avea doar o lună. Inițial, am luat-o în brațe ca să o mângâi. Apoi, mi-a adormit la piept. Era cât palma mea și nu m-a lăsat sufletul să o las acolo.

Iubesc mult animalele, săraca mama se tot trezea cu câte un cățel prin curte, noi mai având acasă și un Bichon pe nume Dolly, cel mai cuminte și înțelegător câine! Singurul mascul este motanul meu Genie, precum duhul din Aladdin, un British Silver Tabby, fițos mai ceva ca la Casa Regală, dar frumos foc”, ne-a povestit Ioana.

