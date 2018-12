Ion Dichiseanu, despre iubirile sale. O singură femeie însă i-a rămas la suflet

De-a lungul anilor, actorul Ion Dichiseanu a fost unul dintre cei mai mari cuceritori din lumea showbiz-ului. Artistul, în vârstă de 85 de ani, a vorbit despre iubirile sale la o emisiune de televiziune. Acesta a afirmat că dintre toate cuceririle sale, o singură femeie i-a rămas la suflet, însă nu a dezvăluit cine este aceasta.

„Asta nu se spune. A rămas una, dar bună. N-are rost să spun numele. Asta e o chestie intimă”, a spus Ion Dichiseanu într-un interviu pentru emisiunea „Răi da’ buni”.

Pe de altă parte, renumitul artist a afirmat că este foarte fericită că a reușit să renunțe la fumat.

„Eu toată viaţa n-am fumat, am pufăit. Eu fumam un cartuş în trei zile. De opt luni n-am mai pus ţigara în gură, nici trabuc. Mi-a plăcut să mă respect, să încerc. Am reuşit după atâţia ani. Eu am simţit, medicii ştiind că nu fumez, că nu trag în piept… n-am avut nimic. Eu am luat hotărârea”, a spus el.

Ion Dichieanu a fost căsătorit și are un copil. Cântăreața de muzică ușoară Simona Florescu a format un cuplu cu renumitul actor Ion Dichiseanu până în urmă cu opt ani, când cei doi au divorțat. Din mariajul lor a rezultat o fiică, Ioana. Chiar dacă sunt divorțați, cei doi au rămas în relații foarte bune. Una dintre marile iubiri ale lui Ion Dichiseanu a fost actrița spaniolă Sara Montiel.

