Ion Haiduc și-a cunoscut iubita cu 43 de ani mai tânără pe Facebook

Deși, inițial, abordarea pe site-urile de socializare a fost una strict profesională – tânăra, actriță în devenire, dorea să fure' meserie de la cei mai buni în domeniu -, povestea lor s-a tr

ansformat într-o poveste de dragoste. „Întâlnirea noastră este, poate, una din poveștile frumoase care le știu eu. Are o notă foarte serioasă, în ciuda diferenței dintre noi doi. Alexandra era studentă în anul II, abia îl începuse și era la Mircea Rusu studentă, la UNATC. A vrut să vadă o repetiție la Teatrul Național. S-a dus la Stănciulescu, la regizor, dar actrița principală a zis că nu dă drumul la nici un fel de student, că la repetiții actorul e cam în fundul gol. Ceea ce e adevărat. Lumea își face o altă impresie. Alexandra a fost desumflată rău”, și-a început seria de destăinuiri Ion Haiduc.

Tânăra a fost cea care a făcut primul pas, remarcându-l la teatru, la o repetiție: „În momentul acela jucam «Resurrection blues». Eu jucam un general și veneam prin sală. Alexandra a venit la teatru, iar eu am trecut pe lângă ea, era la margine de rând. Eu am multe parfumuri de tot felul, le primesc din Germania de la fiica mea, care este unul dintre cei mai titrați reprezentanți ai lui Dior și care mereu îmi dă 4-5 parfumuri. Atunci aveam unul de la ea, unul japonez, cu un miros absolut demențial, iar ea a ținut minte mirosul, i-a plăcut foarte mult. Pentru că în perioada aia era toată ziua în bibliotecă și nu voia să iasă nicăieri, două colege de cameră – ea stătea la cămin – i-au făcut pagină de Facebook. Și l-a găsit pe Haiduc pe Facebook și mi-a scris dacă poate să vină la o repetiție. Eu i-am răspuns că o accept, i-am dat numărul de telefon”.

S-au mutat imediat împreună

În ciuda diferenței de vârstă, cei doi au trecut repede de la o relație profesională, de mentor-ucenic, la una de cuplu. „Atunci aveam niște probleme de sănătate, eram după o operație la corzile vocale și eram acasă. Când m-a sunat i-am zis că sunt bolnav, am febră și nu ies din casă, dar că stau deasupra Teatrului Nottara, i-am dat numărul de la interfon și i-am zis să vină la mine, după ce am asigurat-o că nu pățește nimic. Și a venit. M-am uitat la ea și am început să vorbesc cu ea. Sigur, o «cruduță», nu știa mare lucru, venea din Constanța, i-am zis că dacă vrea să fim prieteni și să colaborăm, să citească niște cărți. I-am recomandat caietele lui Camus', ne-a mai povestit la Interviurile Libertatea' veteranul actor, care acum poate fi văzut și în filmul Apostolul Bologa”, o producție TVR.

Văzând că Alexandra își dorește să învețe și că îi ascultă toate sfaturile, Haiduc i-a permis să-l viziteze tot mai des, ca într-un final să ajungă să se mute împreună. „Eu stăteam într-o garsonieră, pentru că nu mă interesa. Când am divorțat i-am lăsat fostei soții apartamentul de cinci camere cu mobilă, tablouri, tot, nu mi-a trebuit nimic. Alexandra când a început să vină mai des pe la mine mi-a zis că nu se poate eu ditamai actorul, cu premii naționale, cu distincții, să stau în chichineața asta. Când s-a mutat definitiv la mine, m-am dus la administrator și, datorită ei, m-am mutat cu trei etaje mai jos, într-un apartament de patru camere, uriaș, pe care în câțiva ani, cu ea, l-am făcut superlux. Ea l-a amenajat, după ce a făcut un curs de design”, a mai spus Haiduc, care după 8 ani de relație nu a reușit să o convigă pe Alexandra să îl ia de bărbat: „E ca nevasta mea acum. I-am dat vreo trei inele. Nu că se lasă greu, dar a zis că ce mai contează un act”.

FOTO: Sorin Cioponea