Fostul președinte al României, Ion Iliescu, a vorbit despre moartea marii actrițe Stela Popescu.

Stela Popescu a murit joi, 23 noiembrie, la vârsta de 81 de ani. Ea a fost găsită decedată în holul casei sale din Capitală.

Dispariția Stelei Popoescu, care a avut o viață demnă de un film, a îndurerat profund România. Multe vedete au fost marcate de moartea acesteia. Printre acestea și fostul președinte al României, Ion Iliescu.

„Eram cu soția în fața televizorului când a apărut această veste cumpită, cutremurătoare a încetării din viață a iubitei actrițe Stela Popescu. Am cunoscut-o pe Stela Popescu pe ând era studentă la Instiututul de Teatu. Fusesem în vizită la Institut, mă înt5rețineam cu rectorul, actorul Costache Antonescu, și cu acest prilej cineva mi-a prezentat-o pe Stela Popescu. Era o studentă proaspătă, o fată frumoasă, pălină de viață, de vervă, care era încă de atunci foarte îndrăgită.

Am avut multe prilejuri să o cunosc pe scenă și să văd talentul ei. Prezența eoi pe scenă era un deliciu pentru toți spectatorii. Stăteam cu soția la televizor când am aflat această veste a încetării ei din viață și am rămas uluit.

Este o mare pierdere pentru teatrul românesc în general și pentru cel de revistă în particular, pentru cultura noastră, care mai pierde o personalitate deosebită care aducea prin prezența ei pe scenă și prin aparițiile pe ecran ceva deosebit: o dorință de viață și de bine, în mod deosebit. Este, cred, sentimentul pe care l-a împărtășit toți românii care au iubit-o pe Stela Popescu. Să își fie țărâna ușoară”, a declarat Ion Iliescu la un post de televiziune.

Stela Popescu s-a născut într-o familie de învățători modești, iar prima amintire pe care o are bine întipărită în memorie este invadarea Basarabiei de către armata rusă. Atunci, în 1940, tatăl ei considerat intelectual, deci dușman de clasă, este deportat în Siberia, iar mama se refugiază, împreună cu fiica în România, la Brașov. În 1953, susține examenul de admitere la facultate și este repartizată la Facultatea de Limbă Rusă „Maxim Gorki“, la care renunță după un an și jumătate când intră în echipa Teatrului Ministerului de Interne.

În 1956 este admisă la Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică, iar în paralel continuă să susțină spectacole de teatru. La sfârșitul facultății, este repartizată la Teatrul din Brașov, acolo unde ajunge să susțină 400 de spectacole pe an. Din 1963 până in 1969 joacă la Teatrul de Revistă „Constantin Tănase”. În 1969, Stela părăsește Revista și se angajează la Teatrul de Comedie, ceea ce nu o impiedică să continue colaborarea cu Radiodifuziunea Română (pe atunci Radioteleviziunea) din 1963 până în prezent. În paralel, susține și o colaborare cu Revista Românească, sub condeiul lui Mihai Maximilian, cu care avea să se căsătorească în 1969, la puțin timp după divorțul de Dan Puican.