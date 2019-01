Maria Ciobanu se simte bine, nu suferă de nimic grav şi ce confruntă cu mici probleme specifice vârstei, după cum a declarat și fiul ei.

Am vorbit cu dânsa la telefon aseară (n.r. 5 ianuarie). Se află la Los Angeles şi e perfect sănătoasă. Nu ştiu de unde apar asemenea zvonuri. Acum câteva săptămâni a mai apărut un zvon straniu: că am murit într-un accident de circulaţie. Dar ştiţi cum se spune 'Nu mor caii când vor câinii'. Eu sunt acum în plin turneu în SUA. Acum sunt la Seatle, mama e la Los Angeles, unde vom ajunge şi noi peste câteva zile. Mama nu are probleme serioase de sănătate, doar unele specific vârstei, de 82 de ani. Peste câteva zile o să o văd, pentru că ajung la Los Angeles cu turneul. Vom face o petrecere mare la sora mea, la Los Angeles”, a declarat Ionuţ Dolănescu, potrivit wowbiz.ro.

