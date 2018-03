Irina ex-Asia a apelat la o mamă surogat? Mulți și-au pus această întrebare după ce fosta componentă a trupei ASIA a născut-o pe Scarlett-Maria. Asta pentru că vedeta a fost foarte discretă cu sarcina ei, lucru ce a dat naștere unor speculații.

Irina ex-ASIA a născut în luna februarie o fetiță care va fi botezată Scarlett Maria. Vedeta a fost foarte discretă cu sarcina ei, astfel că au fost mulți care s-au întrebat dacă nu cumba Irina ex-ASIA a apelat la o mamă surogat.

Vedeta însă a dezmințit toate aceste zvonuri în cadrul unei emisiuni.

„Nu m-a întrebat nimeni dacă sunt gravidă, sincer. Eu n-am ascuns. Dar nu m-a întrebat absolut nimeni, niciun ziarist. Noi oricum nu suntem genul de cuplu care să se ducă la ziare să spune…domne, vom avea un copil. Dacă oamenii mă întrebau, le-aș fi spus, n-ar fi fost niciun secret (…) S-a speculat că am apelat la o mamă surogat, dar nu e adevărat. Am fost foarte gravidă. Am avut o sarcină foarte frumoasă, am avut noroc. Nu mă pot plânge de absolut nimic”, a povestit Irina, la „Vorbește lumea”.

Irina a vorbit și despre botezul lui Scarlett-Maria.

„Nu ne-am gândit la botez, pentru că soțul meu e foarte ocupat. O să vedem, probabil sfârșitul lui aprilie, începutul lui mai, depinde de cum va fi el liber. O să-l facem aici, în Ungaria, unde locuim, dar nu se știe niciodată. Nu am hotărât nici măcar data. Oricum, va fi după Paște. Copilul trebuie să fie creștinat. Nu știm încă unde, aceste detalii vor fi puse la punct în curând”, a spus Irina.

Irina Nicolae este căsătorită cu Marius Vizer, președintele Federației Internaționale de Judo.