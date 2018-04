Irina Loghin, despre greutățile din copilărie. “Am crescut în două cămăruțe șase copii”

Celebra cântăreață de muzică populară Irina Loghin și-a amintit desprespre cum era de paște în familia sa, pe vremea când era copil.

Irina Loghin, care își caută menajeră, a fost prezentă în platoul unei emisuni de la Antena Stars.

Irina Loghin, care a dezvăluit de curând ce alimente sunt nelipsite din dieta sa, a vorbit despre cum era de sărbătorile pascale în familia sa. Interpreta de muzică populară a mărturist că a prins ani destul de grei.

“Ţin minte din copilărie că era Lăsata Secului, de Paşte, de atunci începea pregătirea sufletului, pentru înviere. Ţineam tot postul, aşa ştiam de copii, tot postul mâncam doar verdeţuri. Ne spunea mama o rugăciune care trebuia să o zicem tot postul Paştelui. Eram generoşi, totdeauna mama avea grijă de familiile sărace, să le ducem să se pregătească pentru Sfintele sărbători.

Am prins ani destul de grei, ne trimitea cu mălai, cu făina, cu ouă. Am crescut în două cămăruţe, şase copii. Zambilele erau mereu pregătite, în grădină şi mirosul lor, în momentul când miros zambila ştiu că treceam pe sub masa Domnului Iisus Hristos”, a declarat Irina Loghin la emisiunea “Răi da Buni”.