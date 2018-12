„Sărăcia prin care am trecut… Noi nu observam necazurile. Noi așa credeam că trebuia să fie. Eram 6 copii. Tata muncea pentru toți. Sora cea mai mare era jandarmul. Mama mergea la câmp. Eu eram cea mai mică. Pe noi ne învățau părinții ce să facem. Nu mi s-a părut nimic greu. Mă lua mama de la 6 ani să car lemne din pădure. Eu am vrut să mă duc la școală de la 6 ani, dar mama nu a vrut. Aveam galoși de cauciuc, am luat o haină de-a lui tata și eram cheală. Eram tunsă pe piele. Bântuiau păduchii pe la noi. Învățătoarea când m-a văzut m-a întrebat dacă sunt băiat. M-a pus să le cânt, nu eram nici înscrisă la școală. Tata și mama cântau. Tata cânta mai bine',a delcarat Irina Loghin la Antena 1.

Irina Loghin a primit foarte multe sfaturi de la tatăl ei. „Deja eram patru surori, și tata m-a învățat să dau bună ziua la toată lumea. Să nu mințim, să nu ne facem de rușine. Dacă ne căsătorim, să păstrăm bărbatul toată viață. Tata ne lua la biserică în fiecare dumincă, să nu stăm cu ochii pe altcineva, să facem rugăciuni', a declarat ea la Acces direct.

