Criticul de film Irina Margareta Nistor a analizat pentru Libertatea cea de-a 90-a gală a Premiilor Oscar și a comentat filmele și actorii care au câștigat principalele premii.

Vorbind despre The Shape of Water, filmul lui Del Toro desemnat cel mai bun film al anului, Irina Margareta Nistor a spus că ”Este un film foarte duios, asta mi-a plăcut foarte mult. Chiar dacă au fost foarte multe discuții referitoare la plagiat. După 100 si ceva de ani niciun subiect nu este nou”.

Cât despre faptul că a fost desemnat câștigător, criticul a spus că și-ar fi dorit să poată face un mixaj între ”The Shape of Water” și ”Three Billboards Outside Ebbing, Missouri” și atunci ar fi fost fericită.

Irina Margareta Nistor spune că au fost și filme care, din punctul ei de vedere, nu avea ce să caute pe lista nominalizărilor. ”Get Out trebuia să fie out din punctul meu de vere. I-au dat până la urmă un premiu pentru scenariu. Nu cred că avea ce să caute acolo ca nici ”Lady Bird”. Nici Spilberg nu avea ce să caute acolo, cred că și el a fost puțin jenat de prezența acolo, era ca un documentar”, a explicat criticul român de film, care a declarat că a văzut în jur de 19.000 de filme în viața ei.

The Shape of Water, premiul Oscar 2018 pentru cel mai bun film. În această noapte a avut loc cea de-a 90-a Gală a premiilor Oscar la Dolby Theater din Los Angeles. Marele câștigător al galei a fost pelicula The Shape of Water, care avea și cel mai mare număr de nominalizări. Lungmetrajul a câștigat la categoria „cel mai bun film”, dar și la categoria „cel mai bun regizor”.

Filmul ”The Shape of Water” (”Forma Apei”), regizat de Guillermo del Toro, este o poveste fantastică, cu acțiunea în timpul Războiului Rece din America în jurul anului anului 1962. În laboratorul secret în care lucrează, singuratica Elisa, interpretată de Sally Hawkins, duce o viață izolată. Totul avea să se schimbe când ea și colega ei Zelda (Octavia Spencer) descoperă un experiment secret.