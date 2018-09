Irina Păcurariu a vorbit despre momentele în care soțul său, alpinistul Ticu Lăcătușu se află în expediții, departe de țară.

Irina Păcurariu, una dintre cele mai cunoscute vedete din TVR, este căsătorită de 25 de ani cu binecunoscutul alpinist și explorator Ticu Lăcătușu.

Într-un interviu pentru Formula AS, Irina Păcurariu a fost întrebată dacă nu îi este teamă atunci când soțul său e plecat cu lunile în cele mai grele zone din lume.

"Cred că teama a fost deja absorbită de ADN-ul personal. Este acolo, ca o liană care du­blează co­loana vertebrală - încerci să nu o arăţi în ex­terior, dar ea e mereu acolo. Frica asta are etape. Una este cea în care nu vrei să răspunzi la telefon, când sună prietenii sau părinţii, deoarece ştii că, sub masca unor întrebări protocolare, de fapt vor să afle despre Ticu. Ai zice că tehnologia te ajută, că telefoanele prin satelit te ţin la curent cu ce se întâmplă. Nu este chiar aşa, ştii cât de cât până la un punct, iar apoi se face linişte totală.