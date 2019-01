„Sunt cu cineva, nu sunt singură. De aproximativ 3 luni. Nu este cetăţean român, iar străinii au altă mentalitate decât bărbaţii de la noi. Când am ieşit prima dată, nu ştia cine sunt. Nici nu i-am spus, a descoperit el. Nu a reacţionat în niciun fel, pentru că nu a avut o preconcepţie despre mine. M-a întrebat de ce am mers, cu ce m-a ajutat (…) El locuieşte în România, dar nu locuieşte nici în Bucureşti, motiv pentru care nu ne vedem zilnic”, a spus Nico, ispita de la „Insula Iubirii”, la „Agenția Vip”.

Zilele trecute, Nicoleta Dragne a vorbit despre operația suferită în urmă cu ceva timp. „Eu am probleme cu ovarele de foarte mult timp. Am ovare polichistice și tot fac chisturi, doar că de acesta nu am știut. Ultima dată când m fost la control nu îl aveam și cred că a apărut și s-a dezvoltat destul de repede. Am ajuns în țară și m-am trezit cu el spart', a spus Nicoleta Dragnea la Antena Stars.

