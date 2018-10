Iulia Albu le-a luat în vizor pe Andreea Marin și Lavinia Pîrva. „Acest look de inspirație nostalgică chelneriță, Intercontinental”

Andreea Marin, fosta parteneră de viață a lui Ștefan Bănică Junior, și Lavinia Pîrva, actuala soție a artistului, a ajuns în vizorul fashion-editorului Iulia Albu.

Pe blogul său, Iulia Albu a comentat ținutele pe care acestea le-au adiptat la evenimente la care au participat recent.

„Când Andreea Marin nu se îmbracă precum Lavinia Pîrva, se îmbracă Lavinia Pîrva ca Andreea Marin. Dar aici nu este vorba despre cine este inspirat VS. cine este expirat. Iar exercițiile de respirație n-au fost niciodată punctul meu forte.

Ajunge să vă spun atât: într-un Mortal Kombat al accesoriilor, Lavinia a câștigat detașat… mai ales că acest look de inspirație nostalgică chelneriță – Intercontinental – meets Jennifer Lopez are ceva Marin-esque' în el, plus că eu detest movul!

Vorbind despre mov… nimic nu este mai nefericit decât o haină urâtă într-o măsură nepotrivită în aceeași fotografie cu o oglindă urâtă. Nu de alta, dar dacă suntem dive, să fim până la capăt.

Se simte aer de nou pe plaiul Surprize-Surprize'. Până atunci… luați cu BAU și împărțiți-l frățește, fetelor. Doar sunteți obișnuite”, a comentat Iulia Albu la adresa celor două vedete.

