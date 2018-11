Iulia Vântur, după întâlnirea neașteptată pe care a avut-o în India. Incredibil ce spune despre Ștefan Bănică Junior | FOTO

Aflată în Bangalore, India, echipa „Asia Express” a avut parte de o super surpriză: vizita Iuliei Vântur. Vedeta a vorbit despre această întâlnire cu totul neașteptată pe contul său de Facebook. Revederea cu foștii colaboratori a bucurat-o enorm, dar i-a adus aminte și de Ștefan Bănică Junior, cel alături de care a prezentat, ani de zile, emisiunea „Dansez pentru tine”, de la Pro TV.

„Unele lucruri nu se schimbă niciodată. Unii oameni rămân pentru totdeauna în suflet. Am trăit una dintre cele mai frumoase perioade din viață mea, alături de acești oameni. Am muncit, dansat, râs, plâns împreună, am fost părtași la împlinirea atâtor visuri împreună.

Sunt cu adevărat recunoscătoare pentru că am avut șansa să lucrăm împreună, într-un proiect atât de frumos #Dansez pentru tine. Nu știm niciodată unde ne duce viața. Acum, după atâția ani, m-am revăzut cu mare parte din echipă… în India! Cine ar fi crezut?! S-au aventurat în India, cu un proiect incitant @asiaexpressromania. M-am bucurat să-i revăd pe toți, parcă ne-am întors instant în timp.

Doar @stefanbanica lipsea din cadrul asta… Muzică Maestro! ?? Fericită, recunoscătoare pentru tot ce am trăit, oamenii minunați pe care i-am cunoscut și lecțiile învățate ❤️?? @mona.segall @styledbyszanto scuze, nu am avut rochie de gală @pauldiapositive ar fi sărit repede să facă poze ? #memories #love #work #fun #friends # bonding #dansezpentrutine„, a menționat Iulia Vântur în mediul online.

Iulia Vântur are 38 de ani. A fost prezentatoare de știri și a moderat show-uri de succes precum Dansez pentru tine și Ferma Vedetelor, de la Pro TV. De câțiva ani, Iulia Vântur s-a mutat în India, acolo unde are o carieră ca model, actriță și cântăreață. În plan personal, Iulia Vântur a avut o relație cu muzicianul Marius Moga, iar de ceva timp se spune că ar trăi o poveste de dragoste cu starul bollywoodian Salman Khan.

Citește și: Salariile de lux din radioul public, ținute la secret. Libertatea a încercat să afle dacă șeful SRR câștigă 7.000 de euro pe lună. „Măcar să ne fi zis felicitări, să scrieți și lucruri bune”