Iulia Vântur recunoaște că a trecut prin momente dificile în India. „Când te vezi dezgolit așa, te panichezi puțin”

Iulia Vântur a fost invitata Oanei Cuzino la emisiunea „Ce se întâmplă doctore?” de la Pro TV, unde a vorbit despre viața sa din India.

Vedeta a mărturisit că nu i-a fost tocmai ușor să se adapteze în țara în care locuiește de ani buni.



„Cred că cel mai dificil moment a fost cel în care mi-am pierdut identitatea. În momentul când te vezi aşa dezgolit te panichezi puţin. Pentru că nu mai eşti cine eşti, asta mi s-a întâmplat mie. Ok eu sunt fata asta, Iulia, facem abstracție de tot ce am făcut până acum şi o luăm de la zero, să vedem de ce sunt în stare. Faptul că am citit de pe prompter m-a ajutat foarte tare când am înregistrat o piesă rap. Faptul că e o succesiune de cuvinte foarte rapidă, a trebuie să anticipezi anumite cuvinte. Munca pe care am făcut-o la ştiri m-a ajutat chiar şi în muzică”, a declarat Iulia Vântur, potrivit stirileprotv.ro.

„Dacă reusești să aduci doar acel element care e doar al tău, cred că reusești să străbaţi oriunde”, a mai spus ea.

Iulia Vântur are 38 de ani. A fost prezentatoare de știri și a moderat show-uri de succes precum Dansez pentru tine și Ferma Vedetlor, de la Pro TV. De câțiva ani, Iulia Vântur s-a mutat în India, acolo unde are o carieră ca model, actriță și cântăreață. În plan personal, Iulia Vântur a avut o relație cu muzicianul Marius Moga, iar de ceva timp se spune că ar trăi o poveste de dragoste cu starul bollywoodian Salman Khan.

