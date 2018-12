Iuliana Marciuc se simte mai bine ca niciodată. „Am întinerit cu opt ani”

În ultima perioadă de timp, Iuliana Marciuc a trecut printr-o transformare de look, reușind să slăbească. La 51 de ani, vedeta susține că se simte ca și cum ar fi întinerit cu opt ani.

„Acum mănânc de fiecare dată carne combinată cu salată verde sau cu broccoli. Am trei mese pe zi şi două gustări, fructe, şi beau cel puţin 2 litri de apă pe zi.

Mă simt super, am slăbit 6 kilograme şi am întinerit cu 8 ani. Acesta este ritmul meu biologic de acum. Mă antrenez de 3 sau de 4 ori pe săptămână şi am căpătat mai multă mobilitate.

Cred că dacă mai slăbesc vreo 4 kilograme e perfect. Niciodată nu m-am antrenat atât de consecvent şi de eficient. În plus, aici, la sală, suntem o echipă”, a declarat Iuliana Marciuc pentru click.ro.

Iuliana Marciuc a explicat și cum va face față preparatelor gustoase, dar pline de calorii de pe masa de Crăciun.

„Mănânc şi eu sarmale şi cozonac, însă nu le combin. Adică voi mânca după vreo 3 ore cozonac, nu imediat după felul principal. Niciodată să nu te ridici sătul de la masă”, a spus ea.

Iuliana Marciuc este cunoscută publicului telespectator din postura de prezentatoare de televiziune. de-a lungul vremii, vedeta a moderat numeroase emisiuni la Televiziunea națională. În plan personal, Iuliana marciuc a fost căsătorită o dată. În prezent, Iuliana Marciuc formează un cuplu de ani de zile cu cântărețul Adrian Enache, împreună cu care are un fiu, David.

Citește și: Editorial de Claudiu Săftoiu. Atentatul terorist de la Strasbourg și rănile deschise ale Franței