Creatoarea școlii de actorie de la Hollywood care-i poartă numele și trainer al unora dintre cei mai cunoscuți actori printre care se numără și Charlize Theron, Halle Berry, Brad Pitt, James Franco, JakeGyllenhaal, Sylvester Stallone, Jim Carrey sau John Voight, dă startul unei noi serii de cursuri de actorie și public speaking în septembrie, la București.

“Sunt extrem de bucuroasă și gata să mă întorc în București. M-am îndrăgostit de această țară și de oamenii ei. Tehnica mea te ajută să-ți folosești durerea, fricile sau insecuritățile, ca să depășești orice piedică sau să câștigi ceea ce îți dorești. Majoritatea oamenilor folosesc traumele sau fricile complet autodistructiv, însă metoda mea te învață tocmai să construiești, să ajungi la cea mai bună variantă a ta. Ăsta este un lucru bun și pentru un personaj, dar și pentru viața fiecăruia. Abia aștept ca românii să beneficieze de aceste idealuri împreună cu mine, pentru că vom face acest lucru împreună!”, declară Ivana Chubbuck.

Cursul durează 3 luni (septembrie- noiembrie 2018), 50 de cursanți vor avea ocazia să lucreze intensiv cu David Lipper, asociatul Ivanei de peste 20 de ani, și el actor și pedagog al tehnicii Chubbuck: ”România are un loc special în inima mea. Bunica mea, Coca Lipper, s-a născut și a crescut la Rădăuți. Când a izbucnit războiul, a emigrat împreună cu bunicul meu în Canada. M-am născut la Montreal și acolo am și făcut studiile de actorie. În 2012, Ivana m-a rugat să vin la București să predau cursuri de actorie. A fost prima oară când am simțit cum e să fii “acasă” și am avut imediat o conexiune cu oamenii de aici.”

La finalul celor trei luni, David va selecta cei mai buni participanți pentru Masterclassul de două zile susținut de Ivana. “Cursul nu este dedicat exclusiv actorilor, el este un instrument de lucru de autodezvoltare pentru oricine”, povestește David Lipper. ”Acest proces te ajută sa iți depășești toate fricile și anxietățile, folosindu-le tocmai în sprijinul tău. Ce e minunat la această tehnică este, ca la fiecare serie de cursanți, cei care nu urmăreau o carieră în actorie, au declarat că a avut un impact major în viața lor personală sau în cea de business. Unii din ei erau jurnaliști sau antreprenori și și-au dorit această experiență pentru a deveni mai puternici și pentru a progresa în cariera lor.”

