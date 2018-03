Jorge, detalii despre accidentul de mașină. “Am fost depășit de situație”

Jorge a făcut, recent, accident de mașină și a explicat la o emisiune de televiziune ce s-a întâmplat.

La emisiunea “Răi Da’ Buni”, moderată de Mihai Morar, cântărețul Jorge, care a fost implicat și în proiectul Bravo, ai stil de la Kanal D, a vorbit despre un recent accident de mașină în care a fost implicat. Accidentul a avut loc din cauza condițiilor meteo nefavorabile.

Din fericire, urmările nu au fost grave, după cum a detaliat artistul la emisiunea mai sus-menționată.

“Din cauza vremii s-a întâmplat. Era multă zăpadă şi ningea încontinuu. Am încercat să ies dintr-o parcare cu spatele, dar am crezut că mă ţin cauciucurile. Mi-a alunecat maşina şi s-a dus direct. Asta s-a intâmplat. Am fost depăşit de situaţie. Omul a fost înţelegător şi ne-am înţeles amiabil”, a explicat cântărețul.

Jorge a vorbit și despre fiul său, pe care l-a botezat în luna septembrie a anului trecut.

“S-au spart ghinioanele, fix înainte de moţul lui David. Fiul meu a început să meargă singur. Nu am să uit toată viaţa primii paşi ai micuţului”, a menționat el.