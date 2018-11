Liana Alexandru a lucrat la postul de televiziune Digi 24, timp de șapte ani.

„Dragii mei, fac publică decizia mea de a pleca de la Digi24, pe care am comunicat-o managementului la 1 noiembrie. Le mulțumesc celor din conducere care au înțeles o situație personală și mi-au facilitat retragerea de la jurnalul orei 19. Le sunt profund îndatorată pentru încrederea maximă pe care mi-au acordat-o până în ultima clipă.

Motivele plecării mele sunt private, nu voi da curs speculațiilor, dar unul e mai presus și mai puternic decât toate: copilul meu merită mai mult.

După 7 ani cu Digi 24 și aproape 4 ani de prime-time, în care mi-am dedicat seară de seară publicului, cu mii de ore live în ritmul nebun al televiziunii de știri, a venit vremea să petrec mai mult timp cu familia mea.

Am fost primul om angajat de RCS-RDS în 2010 pentru proiectul unei noi televiziuni și fac o reverență celor care m-au susținut de-a lungul acestor ani. Am pus multă pasiune în acest proiect, am investit afectiv și profesional, am văzut cum crește și nu voi conteni să mă uit cu încredere la Digi24 și la atâția oameni dragi.

Voi continua să scriu, să mă frământ, să spun, să fac lucruri, cu sinceritatea care mă bântuie și cu bucuria că putem fi împreună oricând”, a scris Liana Alexandru, pe contul său de socializare.