„Tocmai am sosit de la mare, cu Leon. Am venit cu bagaje, cu tot. Am venit cu trenul, mie îmi place foarte mult cu trenul, e mult mai confortabil cu trenul, ajungi în două ore. Leon este foarte atașat de mine, de mama lui și de bona lui și în permanență trebuie să fie cineva lângă el. A început să facă mofturi dacă nu i se pune piesa preferată. Eu, așa de fel, am hotărât să nu mai vorbesc despre relațiile mele, deloc, e mai bine așa. Eram căsătorit, puteam să discutăm, era o chestie sigură…S-au întâmplat multe și prefer să nu știe nimeni nimic.

M-am căsătorit de două ori, a fost dovada că sunt serios. Nu m-am căsătorit în fața lui Dumnezeu. Când va fi să fie cu a treia,…va fi și cu cununie religioasă. Femeia perfectă nu trebuie să fie cum au fost celelalte, că s-a văzut, să nu mai fie ce a fost în trecut, să vrea să fie cu mine ca om, nu neapărat să mă ia ca artist. Cel mai tare moment a fost cu fiul meu azi, în mare, cum ne-a lovit valurile și el râdea. Nu am mai trăit așa moment și mă bucur că azi am făcut cu el această amintire. El are tetrapareză spastică, iar să fie el bine e visul meu. Trebuie să continui din punct de vedere artistic, ca el să fie bine' a spus Kamara, la „Agenția VIP'. Recent, Kamara a vorbit despre adevăratele probleme de sănătate ale băiețelului său.

