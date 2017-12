Keo face declarații neașteptate despre rolul de tătic. „Nu se știe, nu vreau să se folosească nimic împotriva mea”

Muzicianul Keo se pregătește să devină tătic pentru prima oară peste puțin timp. Acesta a comentat pe marginea rolului inediat în care se va afla.

Keo, care a făcut mărturisiri despre căsătorie, este cunoscut pentru relația de lungă durată pe care a avut-o cu cântăreața Andreea Bălan, de care s-a separat cu mare scandal.

De câțiva ani, Keo formează un cuplu cu Misty, cea care este însărcinată în opt luni și urmează să-l facă tătic pentru prima oară.

Într-un interviu pe care l-a acordat pentru un post de televiziune, Keo a făcut declarații despre cum se vede el în rolul de tătic.

„Este un dar minunat. M-am bucurat imens, e primul copil şi a fost o chestie extraordinară. Sunt nişte sentimente extraordinar de importante pe care nu le poţi explica până când nu le trăieşti. Am emoţii, este primul copil. (…) Atât Alexa, cât şi bunicii sunt în febră, nici nu mai ştim unde să punem lucrurile. De Crăciun, au venit şi părinţii mei din Elveţia, am stat lângă brad şi am mâncat foarte bine, ca de obicei…

A fost un an foarte bun, a fost un an productiv, prosper, dar nu se poate să fie mai bun decât anul viitor când pentru mine începe o nouă poveste. Având în vedere să studioul este acasă, toţi pereţii sunt antifonaţi”, a declarat Keo.

„Nu vreau să fac declaraţii publice, că nu se ştie, nu vreau să se folosească nimic împotriva mea. Pentru mine este o noutate, sunt fericit, sunt deschis, dar cred că voi fi implicat. Abia aştept, dar nu ştiu cum o să reacţionez, dar lucrurile astea vin firesc cred. Ne înţelegem foarte bine şi nu vor fi probleme cred. Abia aşteptăm să vină bebeluşul. Voi fi cât se poate de înţelegător. O să vă spun peste câteva luni, dar deocamdată suntem într-o zonă pe un norişor, este o ambianţă aparte”, a mai spus artistul.