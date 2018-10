Kilogramele cântăreței de muzică populară Cornelia Rednic, mister total. „Nu știe nici Interpolul”

Cântăreața de muzică populară Cornelia Rednic și-a propus să slăbească și a trecut la dietă. Artista a apelat la ajutorul unui specialist, sub îndrumarea căruia a reușit să scadă în greutate.

Într-un interviu pe care l-a acordat pentru click.ro, Cornelia Rednic a vorbit despre dieta sa, a menționat că a dat jos 7 kilograme din primăvară până în prezet, însă nu a vrut să spună câte kilograme are acum.



„Dietă personalizată. Am un regim făcut special pentru mine, m-am consultat cu doctoriţa mea şi am hotărât împreună să urmez un regim personalizat. Pentru că fiecare corp răspunde la anumite alimente. La mine sunt altfel de probleme şi atunci a trebuit să-mi fac un regim special, ca să reuşesc să slăbesc…

… Am voie să mănânc tot ce este lejer, foarte mult merg pe culoarea verde. Legume, dar nu fasole, nu mazare. Dar am voie carne. Carnea făcută într-un mod dietetic. Carne, peşte la grătar, fiartă, în abur, la cuptor, dar nu prăjită în ulei. Dacă nu ai ce să faci, o mănânci şi aşa, cum noi suntem mereu pe drumuri… de multe ori nu-ţi permiţi să mănânci de cură…

…Nu pot să-ţi spun câte kilograme am, nu ştie nici Interpolul. Este secret de stat. Şi nici nu pot să-ţi spun de la câte am pornit. Atât pot să-ţi spun, din primăvără, de când ne-am văzut ultima oară la filmările pentru sezonul doi de la «Vedeta populară», am mai puţine cu 7 kilograme. Am slăbit greu faţă de alte persoane, dar la mine metabolismul îmi dă de furcă”, a declarat Cornelia Rednic pentru sursa mai sus-menționată.

