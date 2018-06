În presă au apărut imagini de la sosirea celor doi la biserică, acolo unde au fost întâmpinați de fanii strânşi afară. Mireasa a purtat o rochie ivorie cu voal, iar mirele, a purtat un costum de zi.

Printre invitaţii la nuntă s-au numărat colegi de pe platourile de filmare de la “Game of Thrones”, cum ar fi actorii Peter Dinklage, Maisie Williams, Sophie Turner şi Emilia Clarke.

Sophie Turner, Maisie Williams, Emilia Clarke, Peter Dinklage and John Bradley also arriving for Kit and Rose’s wedding! pic.twitter.com/spxieYPWaA — King Jon Snow (@LordSnow) June 23, 2018

Tatăl miresei, Sebastian Leslie, s-a declarat “foarte încântat” de nuntă. “Este o zi absolut minunată pentru noi”, a adăugat el.

Kit Harington and Rose Leslie arriving for their wedding today! pic.twitter.com/7DtMaZDW6O — King Jon Snow (@LordSnow) June 23, 2018

Nunta dintre Kit Harington şi Rose Leslie este considerată evenimentul mondenului de fanii fantasy care au așteptat entuziasmați să vadă cum au arătat mirii și invitații care au participat la ceremonia care a avut loc în castelul familiei actriţei, Wardhill Castle, din Aberdeenshire, proprietarel ce aparţine familiei Leslie din secolul XII.

Cei doi actori, în vârstă de 31 de ani, s-au cunoscut pe platourile de filmare ale seriei “Game of Thrones” în 2012, iar povestea lor de dragoste din serial a trecut şi în viaţa reală. Leslie a părăsit echipa în 2014, iar în prezent joacă în drama americană “The Good Fight”.

Cei doi şi-au anunţat logodna în luna septembrie a anului trecut în ziarul The Times.