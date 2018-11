Kristin Davis din „Sex and the City”, despre problemele cu alcoolul. „Eram dependentă”

Actrița americană Kristin Davis, Charlotte din serialul „Sex and the City”, a mărturisit că actoria i-a salvat viața. Vedeta a afirmat că a avut mari probleme cu alcoolul în tinerețe.

Dezvăluirea a fost făcută de vedetă în cadrul programului „Origin with James Andrew Miller”. Actrița a declarat că obișnuia să bea mai mult decât ar fi trebuit pentru a se simți mai sigură pe ea.

„Să joc a fost unicul lucru care m-a determinat să stau trează. Nu mă simțeam importantă, nu credeam că voi ajunge la 30 de ani… Am început să beau de foarte tânără, în California, unde locuiam, și, din fericire, m-am oprit la timp, până să apară consecințele”, a afirmat Kristin Davis.

„Simțeam că aveam nevoie de ajutor și am început să beau… Într-o zi m-am dus mahmură la cursurile de actorie și atunci am înțeles că trebuie să fac o alegere. Și iată-mă azi”, a adăugat ea.



„Nu cred că acum aș mai fi fost în viață. Eram dependentă de alcool și actoria era unicul lucru care mă făcea să îmi doresc să steau trează…”, a declarat Kristin Davis.

„Atunci când beam mă simțeam mai liberă să mă exprim. Eram foarte timidă… A trebuit să aleg între alcool și actorie. Împreună nu erau posibile”, a încheiat vedeta care de peste 30 de ani n-a mai pus gura pe alcool.

Actrița americană a trecut prin cel mai dramatic moment din viața sa când avea 22 de ani. Dependentă de alcool, a decis să se interneze într-un centru de reabilitare. A reușit să-și depăsească problemele și apoi să aibă succes în cinematografie. A cunoscut faima la nivel mondial odată cu rolul Charlotte din serialul „Sex and the City”, pe care l-a primit în anul 1998.

FOTO: Hepta

