La ce nu poate renunța Adriana Bahmuțeanu sub nicio formă. A recunoscut că nu poate fără

Adriana Bahmuțeanu a mărturisit, într-un interviu pentru Antena Stars, care sunt lucrurile la care nu ar putea renunța sub nicio formă.

“Nu mă pot despărți niciodată de telefon. Vorbim de obiecte, nu de persoane. Nu mă pot despărți de cafeaua mea de dimineață. Deci, dacă nu beau cafeaua aia de dimineață și nu am timp să o savurez, să citesc…, am nisip în ochi toată ziua. Nu e bine deloc fără cafeaua mea de dimineață. Și am o rețetă unică”, a dezvăluit Adriana Bahmuțeanu.

Adriana Bahmuțeanu este una dintre cele mai cunoscute vedete de televiziune de la noi. A fost căsătorită de mai multe ori cu omul de afaceri Silviu Prigoană, de care a divorțat cu scandal. Din mariajul Adrianei și al lui Silviu Prigoană au rezultat doi băieți: Eduard și Maximus.

