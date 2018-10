Aurelian Temișan a cântat la nunta principelui Nicolae cu Alina Binder. „După două ore în care am cântat încontinuu…” | FOTO

„Duminică, 30 septembrie, am susținut atmosfera, alături de Cardinal Show Orchestra condusă de Vlad Popescu, la o nuntă.

La ACEA nuntă. ??

Din declarația nașului, domnul Liviu Popescu, am înțeles că au fost invitați cam de peste tot din lume (în primul rând din lumea regală). Am pus deoparte și niște nume și ranguri (ca să înțelegeți cu ce plăcere le-am cântat melodii, de pildă, de la Ilie Micolov la Tom Jones, de la Stevie Wonder la Dan Spătaru) și, cel mai important pentru mine a fost faptul că toată lumea, după două ore în care am cântat încontinuu și în care ei au dansat deopotrivă, atât pe muzica internațională, cât și pe cea românească, mai cereau ca muzica să nu înceteze, oboseala fiind ultimul lor gând.

A fost… „Prima nuntă regală după mai bine de 70 de ani”.

Casă de piatră, Alina și Nicolae!??????????️

P.S. Să tot cânți pentru oamenii care știu să se relaxeze. ???”, a povestit Aurelian Temișan în mediul online.

La nunta principelui Nicolae cu Alina Binder au fost prezenți prieteni din aproape 13 țări, ambasadori, personalități din corpul diplomatic și din familii regale. Însă mătușa sa, Principesa Margareta, pe care fostul principe Nicolae și-a dorit-o nașă, nu a fost prezentă, aflându-se într-o vizită în Franța.

Principele Nicolae și mireasa lui au fost conduși la altar de nașii lor, Liviu Popescu și soția acestuia, Simona Popescu. Cuplul princiar a mai avut o pereche de nași, Constantin Filitti şi Alexandra Butculescu Filitti.