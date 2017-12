Laura Zapata revine în România. Celebra actrita mexicana de telenovele, si Radhu, romanul faimos in America Latina, au filmat un videoclip in Romania, pe care il promoveaza in Mexic.

Este o piesa de viata, cu un mesaj pozitiv, educativ si cultural, fiind vorba de o „Ranchera”, folclor mexican! Piesa este realizata impreuna cu „El Interinachional Maricachi Puebla „, cei mai cunoscuti mariachi din America Latina!

„Iubesc Romania, m-a primit cu bratele deschise sa imi promovez propria cultura alaturi de Radhu! România trebuie promovata la fel de mult ca si Mexicul!, declară artista. „Como El Sol” este o piesa in colaborare cu Laura Zapata, un duet inedit, un mesaj pozitiv cu multa dragoste!”, spune Radhu.