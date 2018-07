Laurențiu Reghecampf, despre moartea tatălui și a soacrei. “Am încercat să o încurajez, fiindcă nu a fost ușor”

Laurențiu Reghecampf a acordat un interviu pentru o emisiune de la Kanal D, în care și-a deschis sufletul. Binecunoscutul antrenor de fotbal a vorbit despre dramele petrecute în familia sa, de la moartea tatălui său, Harry, la dispariția soacrei sale, interpreta de muzică populară Ionela Prodan, mama soției sale, Anamaria Prodan.

“La tata a fost o problemă acum doi ani de zile. A avut un atac cerebral, am avut doi ani-doi ani și jumătate în care mama s-a ocupat. Eram în Emirate când s-a întâmplat, ne așteptam la lucrul acesta fiindcă acești doi ani au fost foarte grei. S-a întâmplat, asta este, viața merge înainte, am încercat să o încurajez pe mama fiindcă nu a fost ușor, mai ales ea stând doi ani și jumătate lângă el. Asta este, toți trecem prin momentul ăsta…

A fost și tragedia cu Ionela, mama Anei. Au fost două-trei săptămâni, toate s-au petrecut foarte repede. Noi fiind tot timpul împreună, ne petreceam timpul cu tata, cu mama, cu Ionela. Trebuie să trecem, avem 4 copii, mai ales Bebe nu înțelege momentele astea.



În momentele astea nu mai există altceva. În momentul în care avem o tragedie în familie, și aici vorbim de cei apropiați, nu mai există alte lucruri”, a spus Laurențiu Reghecampf.

Acesta a făcut declarații și despre soția sa, impresara Anamaria Prodan.

“În viață lucrurile au un rost. Te întâlnești cu cineva nu întâmplător. Așa a fost să fie. Eu mă despărțisem, ea se despărțise. Ne-am întâlnit, a fost acel moment. După aia a venit Bebe. Pentru mine și pentru Ana așa au fost lucrurile, așa trebuia să se întâmple. Cea mai mare fericire o ai atunci când copiii sunt alături de ține. Bebe e înnebunit cu fotbalul, dar lucrul asta vine de la el. Ana îl mai împinge cu fotbalul, eu sunt mai rece, îi explic că sunt sacrificii pe care trebuie să le facă.



Este vorba în primul rând de încredere. Eu nu-mi doresc că Ana să fie închisă în universul meu. Eu vreau să facă ce își dorește. Are susținerea mea. Eu am munca mea, Ana are munca ei. De multe ori nu putem să facem același lucru, profesional. O familie unită și o familie așa cum o avem noi se bazează pe foarte multă încredere. Nu m-ar ajuta pe mine cu nimic că Ana să stea cu mine în Emirate și să nu facă nimic. Pentru că știu că nu ar fi fericită. Ana este cu mine tot timpul, mai ales că este în inima mea”, a afirmat el.

