Laurette divorțează de Ciprian Nistor, dar cu toate acestea continuă să primească daruri de la cel care i-a fost partener de viață pentru scurt timp.

Laurette,ste mămica unei fetițe, Serena, este în plin proces de divorț Vedeta s-a căsătorit în februarie anul acesta cu Ciprian Nistor, care se află la închisoare, însă drumurile lor s-au despărțit acum, la sfârșit de an.

Laurette, care și-a aniversat ziua de naștere de curând, a vorbit despre partenerul ei de viață la o emisiune de televiziune, mărturisind că acesta a fost cel care i-a trimis buchetul imens de trandafiri roșii de ziua ei de naștere.

„De ziua mea a fost foarte frumos, prietenii m-au păcălit, m-am speriat când i-am văzut pe toţi. Eu n-am ştiut nimic. Am primit multe cadouri, un telefon, cosmetice, flori… buchetul mare de trandafiri e de la soţul meu,e încă soţul meu, nu am divorţat. Eu mă simt foarte bine, anul asta a fost un an agitat, am fost un pic măritată… dar, am reuşit să obţin custodia fetiţei mele şi asta mi-am dorit. Acum mă pot ocupa exclusiv de ea. Vreau să mă ocup de fetiţa mea, să plecăm în străinătate.

A venit moşul la noi cu sacul plin. Am alergat cu caprele pe uliţele satului, am făcut Crăciunul la ţara. Nu am divorţat, dar primesc deja cereri în căsătorie. Eu însă nu mă grăbesc să fac pasul asta. Eu caut un bărbat puternic, care să mă sprijine şi financiar, bineînţeles. În 2018 vreau să pun bazele unei afaceri proprii. Fostului, care se uită acum la noi, îi transmit să vina acasă cât mai repede”, a declarat Laurette în cadrul nei emisiuni de la Antena Stars.