Legătura incredibilă dintre Marcel Toader și Andrei Gheorghe. Ce făceau cei doi împreună, în tinerețe

Fost jucător de rugby, Marcel Toader a fost și salvamar în tinerețe. Omul de afaceri l-a avut coleg pe nimeni altul decât regretatul prezentator și realizator de radio și televiziune Andrei Gheorghe, care a încetat din viață în luna martie a acestui an, la vârsta de 56 de ani.

Despre trecutul comun cu Andrei Gheorghe a oferit detalii Marcel Toader pentru wowbiz.ro.

Totul se întâmpla la sfârșitul anilor ’70, când Marcel Toader avea 16 ani, iar Andrei Gheorghe avea 17 ani și încercau să facă rost de bani muncind vara, în timpul vacanței, pe litoral.

“Eu am fost salvamar o bună perioadă de timp cu Andrei Gheorghe și am lucrat cu el pe aceeași barcă. Se întâmplă în tinerețe, da. El e mai mare decât mine cu un an. Mi-am amintit de vremurile acelea de curând, după ce el a părăsit această lume.

De curând, am fost plecat câteva zile la mare și m-am dus să mă plimb la “Tabara Nord”, cum se chema plaja pe care eram noi salvamari…Erau oameni pe litoral pe care îi salvăm, da!”, și-a amintit Marcel Toader.



Marcel Toader și-a amintit și de succesul pe care Andrei Gheorghe îl avea la fete.

“Să știți că fetele roiau mai mult în jurul lui! El știa foarte bine limbă engleză și vorbea fluent și foarte ușor. Pe vremea aia veneau la noi la mare foarte multe suedeze și nemțoaice, foarte multe femei frumoase, iar el avea o tactică a lui.

Se arunca la picioarele fetelor, le săruta genunchii și le spunea “I love you”. El avea 17 ani, eu – 16 ani. Era un tip expansiv de mic, așa a fost dintotdeauna! Cu el puteai să vorbești orice, despre lucruri, despre momente…orice!”, a mai spus Marcel Toader.

