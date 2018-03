Lidia Buble și-a trădat prietena. A pus cariera mai presus de amiciție

Lidia Buble n-a mai ținut cont de prietena ei atunci când a fost vorba de a-și face un nume în industria muzicală din România.

Lidia Buble, iubita prezentatorului de televiziune Răzvan Simion, este una dintre cântărețele de succes de pe scena muzicală de la noi din țară.

Însă, în ascensiunea ei muzicală, Lidia Buble, care a fost promovată în carieră de muzicianul Adi Sînă, și-a trădat una dintre cele mai bune prietene, Laura, cu care venise la București.

Dezvăluirea a fost făcută chiar de Lidia Buble la o emisiune de la Antena Stars.

“Plângeam continuu când m-am mutat aici. Nu mai puteam să-mi fac nicio poftă. Toţi banii mei se duceau pe chirie şi pe întreţinere. Am vrut ca să fac cursuri de gimanstică. Eu am făcut performanţă în oraşul meu natal. Într-o zi m-am dus cu o prietenă, originară din Roman, la casa de producţie a lui Adrian Sînă. Ea îşi dorea să devină cântăreaţă. El m-a întrebat, în glumă, dacă eu ştiu să cânt. I-am spus că am cântat de mică în corul bisericii. Mi-a spus să încerc. Am cântat piesa Andrei, «Dragostea e tot ce rămâne», şi el a rămas cu gura căscată. A fost foarte impresionat şi mi-a zis: «Fetiţă, tu chiar ştii să cânţi!».

Atunci a venit propunerea să trag nişte voci pe piesa «Noi simţim la fel». Melodia era gata de mai bine de un an, dar Adrian Sână nu găsea o voce potrivită. Varianta pe care am înregistrat-o atunci în studio, a rămas cea din ziua de azi. Prietena mea s-a supărat foarte tare. S-a simţit trădată. M-a rugat atunci să-l conving pe Adrian Sână să facem o formaţie de fete, dar el nu a fost interesat şi m-a păstrat doar pe mine. Eu îi transmit acum Laurei să nu renunţe la visul ei şi poate într-o zi vom face o piesă împreună”, povestea Lidia Buble.