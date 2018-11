Lidia Buble vorbește despre nuntă. „El își dorește, eu…”

Lidia Buble formează cu prezentatorul de televiziune Răzvan Simion unul dintre cele mai unite cupluri din showbiz-ul românesc. Toată lumea se așteaptă ca aceștia să ajungă la altar, însă deocmadată nici gând de așa ceva, după cum a mărturisit cântăreața la emisiunea „Răi da buni”, de la postul de televiziune Antena Stars.

Lidia Buble a afirmat că atât ea, cât și iubitul ei își doresc să-și unească destinele, însă artista susține că, de asemenea, și-ar mai dori să copilărească puțin.

„Când va fi cazul am să vin eu şi am să spun. El îşi doreşte, îmi doresc şi eu, dar sunt prea copilă deocamdată, sunt prea mică. Deşi am 25 de ani, simt că am 14. Mai vreau să copilăresc puţin. Mi s-a spus că voi trăi foarte mult pentru că nu am nicio grijă”, a declarat Lidia Buble.

Artista a mai spus că își dorește ca oamenii să o cunoască așa cum este ea.

„Sunt simplă, aşa cum sunt eu sincer. Vreau ca oamenii să mă iubească aşa cum sunt eu. Asta e cumva cheia succesului, să laşi oamenii să te cunoască aşa cum eşti tu… Dacă eşti bun şi oferi bunătate Dumnezeu are grijă să primeşti la fel”, a mai spus vedeta.

