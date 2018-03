Lista câștigătoriilor premiilor Cesar 2018

Vienri seara, la Paris au fost decernate premiile Cesar 2018. Marele câștigător a celei de-a 43-a ediții a evenimentului a fost filmul „120 battements par minute”, care a câştigat şase trofee, inclusiv cel pentru „cel mai bun film”.

Lista completă a câștigătorilor premiilor Cesar 2018:

Cel mai bun film – „120 battements par minute”

Cea mai bună actriţă în rol principal – Jeanne Balibar („Barbara”)

Cel mai bun actor în rol principal – Swann Arlaud („Petit paysan”)

Cel mai bun regizor – Albert Dupontel („Au revoir la-haut”)

Cea mai bună actriţă în rol secundar – Sara Giraudeau („Petit paysan”)

Cel mai bun actor în rol secundar – Antoine Reinharts („120 battements par minute”)

Cel mai bun actor debutant – Nahuel Perez Biscayart („120 battements par minute”)

Cea mai bună actriţă debutantă – Camelia Jordana („Le Brio”)

Cel mai bun scenariu original – „120 battements par minute”

Cel mai bun scenariu adaptat – „Au revoir la-haut”

Cea mai bună coloană sonoră – „120 battements par minute”

Cel mai bun film de debut – „Petit paysan”, de Hubert Charuel

Cel mai bun film străin – „Loveless”

Cel mai bun montaj – „120 battements par minute”

Cele mai bune costume – „Au revoir la-haut”

Cel mai bun sunet – „Barbara”

Cea mai bună imagine – „Au revoir la-haut”

Cele mai bune decoruri – „Au revoir la-haut”

Cel mai bun lungmetraj documentar – „I am not your negro”

Cel mai bun lungmetraj de animaţie – „Le grand méchant renard et autres contes… ”

Cel mai bun scurtmetraj – „Les Bigorneaux”

Cel mai bun scurtmetraj de animaţie – „Pépé le morse”

Premiul Cesar onorific – Penelope Cruz

Premiul Cesar decernat de public (trofeu aflat la ediţia sa inaugurală, atribuit filmului cu cel mai mare număr de spectatori în Franţa în 2017) – „Raid Dingue”, scrie Agerpres.

Gala decernării Premiilor Cesar a avut loc cu două zile înainte de Gala Premiilor Oscar, care a ajuns la cea de-a 90-a ediție și care va avea loc duminică noaptea la Dolby Theater din Los Angeles. Libertatea.ro va transmite LIVE TEXT evenimentul.