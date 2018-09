În timp ce se pregătește să lanseze primul său album „Lista de păcate”, programul lui Liviu Teodorescu este din ce în ce mai aglomerat. Cu toate acestea el și-a găsit timp să ajungă la Sibiu pentru a susține un recital chiar în Piața Mare. Din nefericire, în momentul în care a urcat pe scenă a început o ploaie torențială, iar publicula fugit pentru a se adăposti. „Evenimentul Sibiu Music Fest a fost unul foarte reușit, piața a fost plină și oamenii superentuziaști. Înainte de momentul meu însă, a început să plouă torențial. S-a oprit ploaia când am urcat eu pe scenă, apoi a început din nou și mai tare și, după o piesă, am fost nevoiți să întrerupem show-ul, din cauză că sonorizarea a avut de suferit. Rămăseseră în jur de 100 de oameni în fața scenei, pe ploaia aia, care țipau să nu cobor de pe scenă. Am zis că cel mai bine m-aș simți dacă mă dau jos de pe scenă și merg să fac poze cu ei, între ei. Am făcut asta până ne-am dat seama că ploaia strica și telefoanele, așa că am urcat din nou pe scenă, am luat chitara și am început să le cânt fără sonorizare, acustic. Chiar dacă ploua cu găleata, au rămas 20 de oameni să mă asculte, unii cu umbrelele, alții fără. Nu ne poate opri nimic”, ne-a declarat Liviu.

Situație fără precedent în cariera lui Liviu Teodorescu

Artist și compozitor, Liviu Teodorescu este primul artist din România care a coloborat pentru videoclipurile lui cu vloggeri și bloggeri. Pe parcusul lunii august, Liviu a lansat sezonul doi al proiectului #LiTemoments, iar piesele „Toate momentele”, „Scris în stele” și „Să nu te prind” au reușit să ajungă în trending pe YouTube și să strângă peste 13 milioane de vizualizări. Toamna aceasta, Liviu se pregătește de lansarea primului său E.P.

„Lista cu păcate” va cuprinde piese noi, dar și single-uri cunoscute.