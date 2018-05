Liviu Vârciu e topit după fata lui cea mare. Ce declarație i-a făcut Carminei

Liviu Vârciu i-a făcut urări publice Carminei, fiica sa cea mare. Aceasta și-a aniversat ziua de naștere.

Carmina, fiica lui Liviu Vârciu din relația pe care acesta o are dintr-o relație cu Amy Teiceanu, a împlinit 15 ani.

Artistul are o relație specială cu fiica sa cea mare, căreia i-a transmis urări și pe contul său de pe un site de socializare.

“La mulți ani, iubirea mea! Te iubește tati”, i-a transmis Liviu Vârciu fiicei sale mai mari.

Liviu Vârciu mai are o fetiță, Anastasia, pe care a botezat-o în luna martie a acestui an. Micuța este rezultatul relației pe care artistul o are cu Anda Călin.