Toți cei care intră în contact cu Liviu Vârciu sunt încântați de firea lui jovială și de faptul că e foarte amuzant. Nu același lucru se poate spune însă despre puștii care l-au cunoscut pe tatăl Liviu Vârciu! „Mie nu-mi place minciuna și asta mare m-a mințit, cu chestii mărunte, e adevărat, dar nu-mi place deloc. Atunci, mă schimb la față și Carmina mă cunoaște și o văd că-și dă seama că a greșit și vine să mă întrebe dacă m-am supărat. În general, 98% din viața noastră este un râs. Așa și trebuie. Copiii trebuie să știe că tatăl lor e mai «cretin» decât ceilalți părinți”, ne-a povestit artistul despre relația cu fiicele lui.

Liviu Vârciu îi sperie pe pretendenții fiicei sale cu zâmbetul pe buze

Cât despre băieții care vor să ajungă la inima Carminei, aceștia mai au de așteptat vreo doi ani, până când fiica lui Vârciu va împlini 18 ani și se va putea impune în fața tatălui ei. „Cu fata mea o să fiu mereu cu zâmbetul pe buze, cu ei… nu știu ce să zic. Am speriat vreo doi până acum. Mai sperii, dacă e cazul, dar sper să aibă noroc fata mea și să nu intervin eu cum ar trebui să intervin. Știi cum e? Mâța care nu miorlăie, zgârie rău sau nu știu cum, Doamne, iartă-mă, era vorba aia. Când e vorba de copil te transformi. Eu am încredere în fata mea și i-am spus să facă ce vreau eu până la 18 ani și de la 18 ani să facă ce vrea ea. Mai are un an și jumătate să facă ce vreau eu”, ne-a mai povestit amuzat Vârciu, completând că, în ciuda faptului că el a fost băiat, a ținut cont de regulile impuse de părinții lui, reguli pe care le aplică și el acum, în calitate de tată. „Ai să râzi, dar eu am făcut ce au zis părinții mei cam până pe la 17 ani. Eu îmi iubesc părinții foarte mult și am avut mereu un respect mare față de ei. Și Carmina mă respectă, numai că eu îi permit mai mult decât îmi permiteau ai mei să fac”.

VIDEO: Cosmin Nistor; FOTO: Dumitru Angelescu