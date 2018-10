Lora, detalii despre slujba de binecuvântare de la preot. „Noi am făcut că am simțit”

În urmă cu câteva zile, Lora a dezvăluit că s-a logodit în biserică cu iubitul ei, Ionuț Ghenu. Prezentă în platoul emisiunii Teo Show, pe care Teo Trandafir o moderează la postul de televiziune Kanal D, Lora a oferit detalii despre slujba de binecuvântare care le-a fost făcută de preot.

„Am primit de la Ionuț două inele. Mi-a dat al doilea inel nu pentru că i-am spus nu prima dată, ci pentru că după vacanța pe care am avut-o în Maldive, i-a plăcut piatra albastră. a vrut să am un inel care să simbolizeze apa de acolo. Și el practiv m-a mai cerut o dată de dragul inelului care i-a plăcut lui. A fost frumos.

Noi avem o familie prin Oradea cu care suntem foarte buni prieteni. El e preot, e un om cu har. Ea este incredibilă, preoteasa. Fiind biserica în curtea casei și fiind doar noi acolo, de ce să nu să nu ne facă o slujbă să ne protejeze?

Noi am făcut că am simțit. Am avut emoții de bucurie, de împlinire. Ai niște furnicături… Cuvintele sunt foarte importante și trebuie să avem grijă ce rostim… Aș vrea o nuntă mai intimă”, a declarat Lora.

