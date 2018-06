Destul de discret cu aparițiile lui, dar mereu în umbra soției și a familiei, Lucian Mitrea ne-a declarat că nu mai este la fel de „terorist” ca pe vremea când era la începutul relației cu Andreea Bănică și avea impresia că toți admiratorii artistei vor ceva de la ea. Atunci când vine vorba de fiica lui, Lucian nu vrea să se gândească la vremea când va fi adolescentă.

„Nu-mi imaginez. Adică nu mă duce până într-acolo gândul. Toți îmi spun același lucru, mă întreabă prietenii. O văd că e o fată frumoasă, nu că aș fi eu subiectiv, dar nu cred că o să fiu ca-n filmele alea cu tați agresivi”, ne-a spus Mitrea, urmat de Andreea Bănică

.„Eu sper să fie suficient de isteață să-și aleagă omul potrivit, să simtă care este omul pentru ea și să simtă în general ceea ce are de făcut în viață. Eu am fost norocoasă din punctul ăsta de vedere. De fapt amândoi am fost norocoși și fericiți să ne avem. Acum copiii noștri ce vor alege în viață nu avem de unde să știm”, care a completat că în ceea ce-l prievește pe fiul ei, va fi mai indulgentă.

„Pe Noah îl lăsăm la fete de la grădiniță, nicio problemă. Îl trimitem chiar noi. Du-te mamă, la cât mai multe”.

Pe de altă parte, Lucian spune că deocamdată stă liniștit căci Sofia nu are în gașca ei niciun băiat. „Sofia și-a făcut lista de invitați anul ăsta de ziua ei, a făcut 9 ani pe 7 mai, și la un moment dat i-am zis că de obicei făcea niște liste interminabile, să aibă doar 20 de persoane. Nu mai facem botez , că am făcut unul. Ne-a trimis lista și constantăm că sunt numai fete. 20 de fete. Când am întrebat-o dacă nu e niciun băiat, mi-a zis că nu vrea băieți la ziua ei. Nici pe cei care au invita-o la ziua lor nu i-a vrut. Deci deocamdată nu am acele probleme cu băieții. Dar vorbim peste 6 ani”, ne-a mai declarat managerul. Andreea a fost ceva mai optimistă, dorindu-și ca fiica ei să stea departe de băieți mult timp de acum înainte.

„Dar la cum evoluează lucrurile în viață, cine știe. Să sperăm că va fi foarte liniștită, în banca ei, ca mămica ei. Iar fi-miu să fie ca Lucian, sau mai rău de atât. Vreau să fie forță. La fete cu el. Eu îl trimit. Harem”, a completat și Andreea, iar Lucian a concis, sugerându-i să nu-l trimită doar pe Noah, ci și pe el. „Să ne trimiți pe amândoi!”.

