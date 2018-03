Lucrurile pe care Busu nu le-a zis niciodată despre televiziune. “O chestie pe care eu pot să o spun acum”

Florin Busuioc, Busu cum îl știu telespectatorii pe prezentatorul rubricii Meteo de la Pro TV, a făcut declarații despre televiziune și despre ce s-ar întâmpla dacă nu ar mai fi la postul respectiv.

Florin Busuioc, care are un fiu secret, este cel mai cunoscut prezentator meteo de la noi din țară. De ani de zile, Busu îi informează pe români despre cum va fi vremea.

Florin Busuioc, care într-un interviu recent povestea cum a ajuns să prezinte rubrica Meteo de la Pro TV, a acordat un interviu pentru life.ro, în care a vorbit despre televiziune.

Întrebat ce înseamnă Pro TV pentru el și dacă ar mai fi fost același Busu dacă era la Antena 1 sau la TVR, Busu a răspuns:

“Nu ştiu, habar nu am. Nu am un sistem de referinţă. Eu am fost de la început aici şi nu m-am mutat de la o televiziune la alta, aşa că nu cunosc varianta Busu de la altă televiziune. Variana Busu de la ProTV a fost, în afară de contribuţia perosnală, o creaţie a unei echipe întregi”.

“O chestie pe care eu pot să o spun acum, după atâţia ani de televiziune. Dacă pe Andreea Esca o iei de aici de la ProTV, ea nu dispare ca entitate şi ca Andreea Esca, pentru că este o personalitate puternică. Busu, dacă l-ai luat de aici şi îl pui în altă parte şi nu mai are treabă cu ProTv-ul, nu dispare nici el ca entitate pentru că experienţa, anii, felul în care a abordat lucrurile, îl fac să existe şi în continuare. Însă, există oameni, nu am să zic cine, care au fost creaţi de ProTv şi care azi nu prea mai există, pentru că au fost doar creaţi”, a mai spus prezentatorul TV.